Аманда Сайфред сыграет в антологии "Переполненная комната" для Apple

Актриса Аманда Сайфред ("Манк", "Невероятный мир глазами Энцо") присоединилась к Тому Холланду ("Анчартед: На картах не значится", "Человек-паук: Нет пути домой") в касте "Переполненной комнаты" (The Crowded Room). Сериал-антология Apple рассказывает о людях, которые борются живут с психическими заболеваниями.

По данным Deadline, в первом сезоне запланировано 10 серий. Сайфред сыграет клинического психолога Рию, которая сталкивается с необычным случаем. Она пытается найти баланс между работой и своей жизнью матери-одиночки. Роль Холланда - пациент Дэнни Салливан, у него множественное расстройство личности.

В основу шоу легла книга Дэниела Киза "Разумы Билли Миллигана". Дата премьеры пока неизвестна.