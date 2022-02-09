Фильмы по компьютерным играм удачными - хотя бы более-менее - получаются очень редко, разве что в порядке исключения. Что не мешает крупным студиям упорно клепать их один за другим, стараясь угодить одновременно и легионам фанатичных поклонников, и посторонним зрителям, пришедшим под хруст попкорна поглазеть на разудалый экшн.

В экранизации популярнейшей приключенческой линейки Uncharted первым, несмотря на достаточно зыбкую связь сюжета с основой, есть чем поживиться - тут и узнаваемые сцены, и камео Нолана Норта. Многое, однако, подверглось трансформации - фабулу изрядно перелопатили. Но большинство усилий сценаристов, направленных на приведение повествования во что-то удобоваримое для киноформата, остались тщетными. Традиционный бич жанра.

Нейтан Дрейк - мелкий, но чрезвычайно ловкий и обаятельный воришка с подкупающе жалостливыми глазками Тома Холланда. А ещё он - да, считает себя потомком Фрэнсиса Дрейка. На него выходит мутный тип Салли (Марк Уолберг), представляющийся другом его пропавшего несколько лет назад старшего брата по имени Сэм. И предлагает отправиться на поиски сокровищ, которыми тот грезит с детства. Сначала Нейт дежурно отпирается, а потом, конечно, подписывается на авантюру в надежде не только найти вожделенное золото, но и выяснить, куда запропастился Сэм, очень кстати успевший оставить младшенькому кучу намёков на местонахождение старинного богатства.

Разумеется, у парочки есть конкуренты - злодейский злодей из богатого клана (Антонио Бандерас) и его прихвостни, а также хладнокровные наёмники, в числе которых выделяется эффектная темнокожая барышня (Тати Габриэль). Есть и союзница - знойная Хлоя (София Тейлор Али), правда, доверия не вызывающая. Доверия здесь не вызывает вообще никто, и юному романтически настроенному карманнику приходится туго в компании опытных циничных остапов бендеров, готовых "кинуть" напарника в любой момент. Но антагонисты настолько страшны и опасны, что волей-неволей героям раз за разом приходится сходиться. И вот они продираются сквозь тернии шаблонных сюжетных поворотов, коих тут великое множество, попеременно проявляя то предсказуемое коварство, то необъяснимую наивность, то умильное благородство. Постепенно возвращая себе человеческий облик и познавая прелести настоящей дружбы, которая не расклеится от дождей, вьюг и пошлой алчности.

Спорадические приступы слабоумия, демонстрируемые персонажами, - не единственный недостаток сценария, где абсолютно каждый судьбоносный момент - включая концовку и обе сцены после титров - легко прочитывается заранее (и быть заядлым геймером для этого отнюдь не обязательно) и, что хуже всего, позиционируется как твист безо всякой иронии. И это не говоря о массе эпизодов, противоречащих законам физики (это для такого кино ещё простительно) и здравому смыслу (а это проигнорировать труднее). Например, из "Анчартед" мы можем узнать, что в Барселоне можно запросто заявиться в пиццерию, устроить там погром и спокойно уйти. Очевидно, в Каталонии просто упразднили полицию. Как и спецслужбы на Филиппинах, где вообще дозволено творить что угодно.

Из-за этого лента Рубена Фляйшера, прямым текстом заявляющая о своей претензии на лавры "Индианы Джонса", напоминает скорее фильмы по книгам Дэна Брауна. Только технически она, конечно, гораздо более совершенна. Экшн по большей части действительно получился отменным. Особенно хороши сцены в воздухе - тот самый эпизод с самолётом и умопомрачительный финал с ироничным подмигиванием в сторону "Пиратов Карибского моря". И это всё "Анчартед" отчасти всё-таки оправдывает. Несомненно, знавали мы адаптации компьютерных игр много хуже.

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