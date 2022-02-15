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Новый "Человек-паук" обогнал "Аватар" по сборам в США

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    15.02.2022, 19:31
Текст:   Анастасия Николаева

Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" стал для Sony настоящей золотой жилой. Лента заработала в прокате в США 760,9 млн долларов, что на 400 тысяч долларов превосходит результат "Аватара" Джеймса Кэмерона.

Фото: youtube.com/ Walt Disney Animation Studios
Вышел трейлер полнометражного фильма про Чипа и Дейла от Disney

14 февраля в его копилку добавилось 1,6 млн долларов, сообщает Deadline. Впрочем, официального подтверждения от студии еще нет. Отмечается, что этого результата картина достигла за 60 дней, тогда как "Аватар" был в прокате несколько месяцев и к его сборам приплюсованы прибыли от переиздания в 2010 году. Кроме "Аватара" и "Нет пути домой" в число картин, продержавшихся на первом месте более шести недель, входят "Возвращение джедая", "Беглец", "Человек дождя", "Рокки IV" и "Язык нежности"

Ранее сообщалось, что мировая выручка нового "Человека-паука" подбирается к отметке 2 млрд долларов. "Аватар" пока остается самым кассовым фильмом в мировом прокате с 2,84 млрд долларов, опережая ленту "Мстители: Финал" (2,79 млрд долларов). "Человек-паук: Нет пути пути" находится на третьей позиции.

Фильм вскоре появится на стриминговом сервисе Starz и вполне может получить "Оскар" усилиями пользователей Twitter.

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