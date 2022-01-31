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Мировая выручка нового "Человека-паука" подбирается к 2 млрд долларов

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    31.01.2022, 14:38
Текст:   Анастасия Николаева

Среди фильмов Marvel "Человек-паук: Нет пути домой" стал самым долгоиграющим проектом, занимающим первую строку по сборам в американском прокате. Он обошел "Черную пантеру", которая занимала это место пять раз. Лишь однажды третью часть франшизы с первого места потеснил "Крик".

Еще неделя - и фильм сравняет счет с "Аватаром" Джеймса Кэмерона (7 недель на первой строчке), но все же ему далеко до результата "Инопланетянина" Стивена Спилберга (16 раз на первой строке таблица домашних сборов). Как отмечает Deadline, этих успехов картина достигла, несмотря на закрывающиеся из-за зимнего шторма "Кенан" кинотеатры на северо-востоке США.

По данным издания, мировая выручка проекта составляет 1,74 млрд долларов (всё ещё без рынка Китая). Преодолев отметку в 1,16 млрд долларов, он уже стал самым прибыльным у Sony. Студия продолжает подогревать интерес к картине, выкладывая новые кадры, которые, впрочем, уже трудно назвать спойлерными.

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