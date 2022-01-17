Новый "Крик" потеснил в прокате "Человека-паука"

Новый фильм "Крик" занял первую строку таблицы сборов американского проката, вытеснив с нее блокбастер "Человек-паук: Нет пути домой", которую тот занимал несколько недель кряду. По данным Box Office Mojo, пятая часть знаменитой франшизы собрала 30 миллионов долларов.

В России фильм уступил первую строку "King's Man: Начало" (у него 165,9 миллионов рублей) и заработал 96,8 миллионов рублей на втором месте. Об этом сообщает kinobusiness.com

Согласно данным Deadline, в мировом прокате "Крик" собрал за первый уик-энд 49 миллионов долларов.

К своим ролям в мягком перезапуске франшизы Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт. В касте также задействована звезда "Пацанов" Джек Куэйд.