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Новый "Крик" потеснил в прокате "Человека-паука"

Новости
    17.01.2022, 14:19
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Новый фильм "Крик" занял первую строку таблицы сборов американского проката, вытеснив с нее блокбастер "Человек-паук: Нет пути домой", которую тот занимал несколько недель кряду. По данным Box Office Mojo, пятая часть знаменитой франшизы собрала 30 миллионов долларов.

В России фильм уступил первую строку "King's Man: Начало" (у него 165,9 миллионов рублей) и заработал 96,8 миллионов рублей на втором месте. Об этом сообщает kinobusiness.com

Согласно данным Deadline, в мировом прокате "Крик" собрал за первый уик-энд 49 миллионов долларов.

К своим ролям в мягком перезапуске франшизы Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт. В касте также задействована звезда "Пацанов" Джек Куэйд.

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