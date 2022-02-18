Антонов назвал грубым цинизмом отрицание США геноцида русских в Донбассе

Вашингтон, подвергая сомнениям факт геноцида русских в Донбассе, демонстрирует цинизм. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, добавив, что это вызывает возмущение и негодование.

"Здесь прослеживаются не просто двойные стандарты со стороны США, а совсем примитивный и грубый цинизм", - говорится в заявлении дипломата, опубликованном на официальной странице посольства в Facebook. Красивые лозунги Вашингтона о высшей ценности прав человека не стоят ломаного гроша, отметил Антонов.

По его словам, главной геополитической целью США является оттеснение России как можно дальше на восток, проводя линию на выдавливание русскоязычного населения из нынешних мест его проживания. Вот почему американцы всячески этому потворствуют политической и военной поддержкой.

В США должны понимать, что на Украине живут миллионы русских, интересы которых должны быть обеспечены и защищены. "В этом - залог стабильности украинской государственности и территориальной целостности", - подчеркнул посол.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал геноцидом происходящее сейчас на юго-востоке Украины.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что концентрация украинских войск на линии соприкосновения в Донбассе дает основания опасаться силовой операции со стороны Киева. "Такая вероятность высока, она реальна, и, к сожалению, мы уже все, всем миром были свидетелями того, что Киев начинал силовую операцию в Донбассе, то есть начинал гражданскую войну у себя в стране", - отметил Дмитрий Песков. Он также констатировал, что несмотря на усилия международной дипломатии, сохраняется высокое напряжение между Москвой и Киевом, а вероятность нападения Украины на ЛНР и ДНР не уменьшается.