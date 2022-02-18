Центробанк ДНР продолжает работу в нормальном режиме

Центральный республиканский банк (ЦРБ) ДНР продолжит работу в нормальном режиме, несмотря на обострение конфликта и эвакуацию мирных жителей. Об этом говорится в экстренном сообщении банка.

В заявлении ЦРБ подчеркивается, что банк, как и другие государственные органы, от которых зависит жизнедеятельность республики, "продолжает работать, обеспечивать проведение расчетов в экономике, обеспечивать пенсионные, социальные и иные выплаты населению". Кроме того, будет обеспечиваться пополнение банкоматов денежными средствами, а также обеспечиваться расчеты банковскими картами в магазинах.

В Банке также отметили, что в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения может возникнуть угроза сохранности и безопасности перемещения наличных денежных средств. В связи с этим в ЦРБ настоятельно рекомендовали всем бизнесменам Донецка воспользоваться услугами инкассации.

В ЦРБ призвали жителей республики сохранять выдержку и самообладание, которые "помогут сохранить управляемость процессом обеспечения денежными средствами в ДНР".

Ранее власти ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации мирного населения из Донецка и Луганска из-за резкой эскалации обстановки на Украине. Глава ДНР Денис Пушилин уверен, что Киев в любой момент может начать полномасштабное наступление на Донбасс.