ЦКБ "Рубин" запускает в Кронштадте Центр морской робототехники

Около 100 конструкторов, специалистов и квалифицированных рабочих, два стапеля, испытательные стенды и собственные средства технического контроля - так выглядит сердцевина, ядро Центра морской робототехники, что создан конструкторским бюро "Рубин и начал работу в Кронштадте.

"РГ" уже рассказывала о подводных беспилотных аппаратах и целых робототехнических комплексах, что создаются в петербургском ЦКБ "Рубин" в интересах широкого круга заказчиков - для науки, решения прикладных и специальных задач, в том числе под уже существующие и перспективные проекты в нефтегазовой отрасли, энергетике, подводной геологоразведке.

Теперь на специализированной площадке будут проектировать, собирать и тестировать автономные необитаемые подводные аппараты. Как отмечают в "Рубине", уже сейчас возможности их собственной площадки рассчитаны на одновременную сборку нескольких сверхтяжелых, тяжелых, средних и малых подводных аппаратов.

На производственных участках в Центре морской робототехники в Кронштадте. Фото: ЦКБ "Рубин"

План создания такого Центра морской робототехники был в свое время согласован с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) и администрацией Санкт-Петербурга, после чего "Рубин" выкупил комплекс зданий у Кронштадтского морского завода. В результате организовано новое современное производство на 6000 квадратных метрах в непосредственной близости от "материнского" КБ. И в его руководстве не без оснований полагают, что такой шаг "позволит существенно сократить временные и ресурсные издержки" - как минимум, за счет размещения производства и стендов для испытаний на одной территории. Отмечают, что "новая площадка будет действовать и в интересах других предприятий ОСК: по их чертежам могут изготавливаться опытные образцы робототехники".

Напомним, что за последние десять лет специалисты "Рубина" стали авторами нескольких ярких премьер в сфере подводной робототехники. Из тех, что на слуху - глубоководный аппарат "Витязь-Д", созданный по заказу Фонда перспективных исследований. Это первый в мире АНПА, который работал в Марианской впадине. До этого на морских и специализированных выставках были представлены аппарат малого класса "Юнона" и семейство малых роботов "Амулет" и "Талисман". Кроме того, разработаны проекты автономных подводных глайдеров, а также комплекс подводных технических средств для сейсморазведки в подледных условиях.

Сохраняя свою главную специализацию - проектирование АПЛ - и верность историческим традициям, нынешнее поколение конструкторов "Рубина" и руководство бюро стремятся идти в ногу со временем, а в чем-то его опережать. Поэтому все новые подводные роботизированные комплексы создаются полностью в цифровой среде - это ускоряет проведение расчетов, сокращает сроки разработки, позволяет практически полностью исключить брак при изготовлении и сборке компонентов аппарата.