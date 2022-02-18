Джон Уильямс написал музыкальную тему "Оби-Ван Кеноби"

Через два года после окончания работы над "Звездными войнами" оскароносный композитор Джон Уильямс вернулся к работе в мире франшизы. Из-под его пера вышла музыка к сериалу "Оби-Ван Кеноби". Премьера запланирована на Disney+ на 25 мая.

На минувшей неделе музыкальная тема сериала была записана с оркестром в обстановке строжайшей секретности, сообщает Variety. Композитор редко сочиняет музыку для малого экрана - последней такой работой стали "Удивительные истории" в 1985 году.

В сольном проекте о приключениях известного джедая на Татуине к роли Оби-Вана вернулся Юэн МакГрегор, также на экране появится Хайден Кристенсен в роли Энакина Скайуокера. Хронологически события развиваются между третьим и четвертым фильмами вселенной "Звездных войн".

Недавно был опубликован постер к шоу, а ранее в Сети появился слитый трейлер. Сериал является одной из наиболее ожидаемых премьер Disney+ в 2022 году.