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18.02.2022 14:02
Рубрика: В мире

Глава Мюнхенской конференции выразил сожаление в связи с неучастием в ней РФ

Текст: Юрий Когалов

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил сожаление в связи с решением России не направлять в этом году для участия в форуме официальную делегацию. Об этом он заявил немецким СМИ в преддверии открытия конференции в пятницу.

"Я считаю это ошибкой​​​. Сотни международных участников и ответственных лиц, конечно, очень сожалеют, что Россия не появилась здесь, в Мюнхене", - сказал Ишингер. Он обратил внимание, что на конференцию все же приехали представители ряда российских фирм, а также "бывшие официальные лица". Политик пообещал "вести дискуссию не только о России, но и с Россией".

Впрочем, ожидать много от него не стоит, поскольку Ишингер так и не понял, почему Москва обеспокоена расширением НАТО. Единственное, что он признал, так это то, что вопрос принятия Украины в альянс не стоит на повестке дня. Но именно ситуация вокруг Украины, раздутая Западом, будет центральной темой Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские официальные лица по различным причинам не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля. Подобное происходит впервые с 1999 года. Обычно российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел.

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