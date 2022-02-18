Индексы Мосбиржи и РТС падают на фоне обострения ситуации на востоке Украины

Российский рынок акций усилил падение на фоне обострения ситуации на востоке Украины. Индекс Мосбиржи в ходе пятничных торгов опустился более чем на 3,38% - до 3 392,38 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз индекс Мосбиржи находился на таком уровне 27 января текущего года. Индекс РТС упал на 3,35% - до 1 401,51 пункта.

Накануне на фоне сообщений об обстрелах ЛНР и ДНР курс доллара пошел вверх. По ситуации на 17 февраля доллар стоил выше 76 рублей, евро - выше 86 рублей.