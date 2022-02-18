ЛНР: Украинские военные за сутки 29 раз нарушили режим тишины

За сутки украинские военные 29 раз нарушили режим прекращения огня.

Речь идет о территории, находящейся под контролем Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Информация об этом опубликована в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрелы начались рано утром 17 февраля. Первыми под огонь попали населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое.

Подразделения ВСУ использовали минометы, гранатометы, орудия БМП, противотанковые управляемые ракеты и крупнокалиберные пулеметы.

Жители Николаевки рассказали, что в результате обстрела повреждены четыре многоквартирных жилых дома и здание, в котором находится цех по производству масла.

Ранее сообщалось о сбитом над территорией ЛНР беспилотнике, который украинские военные использовали для корректировки артиллерийского огня.

Представитель Народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявил, что своими действиями Киев нарушил договоренности по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года..