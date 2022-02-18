Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Борт президента Беларуси приземлился в пятницу, 18 февраля, в российском аэропорту, информирует БЕЛТА. В Москве, куда Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом, состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры Союзного государства обсудят в ходе встречи широкий круг вопросов, включая развитие торгово-экономического сотрудничества, актуальные вызовы безопасности в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран и международную проблематику, сообщают новостные порталы.

Накануне глава белорусского государства сообщил журналистам, что вместе с российским лидером планируется обсудить, в том числе, и дальнейшие действия совместной группировки войск двух стран.

Кроме того, Лукашенко рассказал СМИ о состоявшемся 16 февраля телефонном разговоре с Владимиром Путиным, в ходе которого, по его словам, лидеры "оговорили план действий на пятницу-субботу, потому что учения продолжатся и 19 февраля". Какая будет форма этих учений, и где главы союзных государств будут присутствовать на учениях, "проинформирует российская сторона", - уточнил президент Беларуси.