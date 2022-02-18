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18.02.2022 17:04
Рубрика: Легковые авто

Mercedes остановил прием заказов на E-Class

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Дилеры Mercedes-Benz в Германии прекратили приём заказов на седан E-Class, но оставить заявку на универсал пока всё ещё можно. Причина - подготовка к выпуску модели нового поколения.

Фото: www.carscoops.com
Mercedes обкатывает "бэби-Гелендваген". Фото прототипа

Об этом со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщает агентство Automotive News Europe. Пул заказов на седан E-Class сформирован до 23 марта, после чего Mercedes прекратит выпуск данной модели. Универсал же останется в производстве до середины 2023 года.

Работа над следующей генерацией E-Class в кузове W124 уже ведётся. Дебют должен состояться до конца 2022 года, а у дилеров модель появится в начале 2023-го. В следующем году также будет представлена "заряженная" версия от AMG, но без V8, который будет заменён гибридной силовой установкой во главе с двухлитровым двигателем.

Ранее "РГ" рассказывала, что в некоторых странах дилеры перестали принимать заказы на Mercedes G-Class, очередь на который растянулась на несколько лет.

#Mercedes-Benz