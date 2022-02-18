Названы лучшие автомобили 2022 года

Составлен рейтинг лучших автомобилей 2022 года. Аналитики журнала Сonsumer Report выставили машинам баллы на основе потребительских отзывов и оценок экспертов по критериям безопасности, надежности, энергоэффективности и удовлетворенности владельцев.

Итак, в категории до 25 тысяч долларов лучшими стали седан кроссовер Nissan Rogue Sport и Nissan Sentra. В сегменте от 25 тысяч долларов до 35 тысяч долларов выделили Toyota Prius, Honda Accord и Subaru Forester.

У машин от 35 тысяч до 45 тысяч долларов бестселлерами стали Honda Ridgeline, Kia Telluride и Toyota RAV4 Prime. В то же время среди автомобилей дороже 45 тысяч долларов эксперты отметили Lexus RX и Ford Mustang Mach-E.

Ранее, напомним, компания J.D. Power, занимающаяся исследованием потребительской удовлетворённости в США, составила список самых надёжных автомобилей. Самое удивительное, что на первом месте не американский и не японский бренды, а корейский Kia. Так, на сто машин, по данным агентства, приходится 145 поломок. Чуть отстаёт Buick - 147 ремонтов. Следующие две строчки - опять корейцы: Hyundai (148 поломок) и премиальный суббренд компании Genesis (155). Японская Toyota только на пятом месте (158).