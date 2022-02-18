Nissan и Infiniti анонсировали новые модели

Компания Nissan планирует инвестировать в модернизацию завода в Кэнтоне, штат Миссисипи, 500 миллионов долларов. Деньги будут освоены для выпуска двух новых электрокаров под марками Nissan и Infiniti. Их появление японцы предвосхищают тизерами.

В основе новых моделей будет лежать одна из платформ Renault Group, скорее всего, ей окажется CMF-EV, на которой Nissan уже построил кроссовер Ariya. Это означает, что электрические седаны Nissan и Infiniti могут быть представлены в двухмоторной конфигурации с системой полного привода.

Силуэт будущей "электрички" Nissan напоминает хэтчбек с купеобразной линией крыши, а Infiniti больше похож на модели EQE и EQS от Mercedes-EQ. Модели отличаются не только кузовом, но и дизайном головной оптики и задних фонарей.

Выход новых Infiniti и Nissan запланирован на 2025 год. К 2030 году компания намерена выпустить 15 новых "электричек" в различных сегментах, доведя их долю в общих продажах до половины объёма. Линейку электрокаров дополнят восемь гибридов.