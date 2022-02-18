Новый Skoda Karoq для России: европейская внешность и старые моторы

Обновлённый Skoda Karoq, представленный в конце 2021 года, в скором времени выйдет на российский рынок: модель прошла сертификацию и получила ОТТС, которое вступает в силу 28 февраля.

С большой долей вероятности, российский Skoda Karoq получит ту же внешность, что и европейская версия кроссовера, которая обзавелась в ходе рестайлинга новыми фарами, фонарями, решёткой радиатора и бамперной группой.

Салон обновлённого Karoq получил новый материал обивки - экоткань, созданную из вторсырья неживотного происхождения, увеличенную диагональ приборной панели, пассажирское кресло с электроприводом регулировок и памятью на настройки.

Линейка двигателей, согласно ОТТС, останется у модели такой же, как у нынешнего Karoq. Базовым силовым агрегатом является связка атмосферника 1.6 MPI мощностью 110 л.с. и 5-ступенчатой МКП, также этот двигатель может агрегатироваться 6-диапзонной АКП. Турбомотор 1.4 TSI мощностью 150 л.с. в комплектации с передним приводом работает в паре с 8-ступенчатым "автоматом", версия 4WD предложена с 7-скоростным "роботом" DSG. Дизельных моторов, как у европейского Skoda Karoq, российский вариант модели не получил.

Ранее "РГ" рассказывала, когда стартуют продажи обновлённого Skoda Karoq на российском рынке. Цены на дореформенный кроссовер стартуют от 1 705 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Skoda.