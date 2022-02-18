Почти 80% россиян столкнулись с постковидным синдромом

Большинство россиян (79%), перенесших коронавирус, столкнулись с постковидным синдромом, следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ.

Почти половина переболевших пожаловались на нарушение вкуса и обоняния, 38% отметили общую слабость, 29% - одышку при физических нагрузках, 19% - бессонницу, 17% - депрессию, 16% - тревожность, еще 7% - аллергию.

Несмотря на это, 80% пациентов решили не проходить специальную реабилитацию после COVID-19. Из тех, кто решил предпринять восстановительные меры, 64% принимали специальные лекарства, 54% гуляли на свежем воздухе, 42% предпочли дыхательную гимнастику, 41% - физкультуру.

Ранее Сеченовский университет заявил о начале исследований о влиянии постковидного синдрома на здоровье человека. Для этого были определены двенадцать параметров: выживаемость, усталость, боль, симптомы после физической нагрузки, влияние на сердечно-сосудистую систему, дыхание, нервную систему, когнитивные и психиатрические функции, общее физическое состояние, успеваемость в учебе (работе, профессии), заключительный - длительность постковидного синдрома.