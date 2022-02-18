Власть
18.02.2022 17:05
Текст: Айсель Герейханова

Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Беларуси

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Беларуси. В пятницу в Кремле завершились переговоры президентов России и Беларуси, которые длились почти два с половиной часа.

"Понимаем, что рабочий график президента (Беларуси - прим. "РГ") сейчас весьма загружен в связи с необходимостью подготовки очень важного внутриполитического мероприятия, предстоящего 27 февраля общенационального референдума по новой редакции конституции страны. Конечно же, желаем белорусским друзьям его успешного проведения", - сказал Путин на совместном заявлении по итогам переговоров.

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