Владимир Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Беларуси. В пятницу в Кремле завершились переговоры президентов России и Беларуси, которые длились почти два с половиной часа.

"Понимаем, что рабочий график президента (Беларуси - прим. "РГ") сейчас весьма загружен в связи с необходимостью подготовки очень важного внутриполитического мероприятия, предстоящего 27 февраля общенационального референдума по новой редакции конституции страны. Конечно же, желаем белорусским друзьям его успешного проведения", - сказал Путин на совместном заявлении по итогам переговоров.