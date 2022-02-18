Белгородский суд отказал в УДО осужденному за госизмену доценту МАИ

Валуйский районный суд отклонил ходатайство защиты доцента Московского авиационного института Алексея Воробьева, отбывающего в белгородской колонии 20-летний срок за государственную измену.

- В ходатайстве о досрочном освобождении Воробьева в связи с состоянием его здоровья сегодня отказано, - сообщили "РГ" в пресс-службе суда.

22 апреля 2021 года Московский городской суд признал ученого виновным в государственной измене и попытке экспорта из России материалов, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения. Фигуранта приговорили к 20 годам лишения свободы и штрафу в миллион рублей. Фабула дела не раскрывается по соображениям секретности.