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18.02.2022 13:59
Рубрика: Происшествия

Опубликовано видео нападения на полицейских на "Тульской"

Появилось видео нападения на полицейских на станции Московского метрополитена "Тульская".

Конфликт произошел вечером 17 февраля. Полицейские остановили одного из мигрантов для проверки документов. Однако тот отказался и начал толкать сотрудника полиции. Из-за этого его пришлось положить на платформу. В этот момент побежал второй подозреваемый и ударил полицейского ногой по голове. Началась драка.

На месте преступления был задержан мужчина 2000 года рождения, позже удалось задержать второго. Было возбуждено дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, максимальная санкция - лишение свободы на пять лет.

На допросе оба подозреваемых заявили, что не знают, за что их задержали, и что они не оказывали сопротивления сотрудникам полиции.

Как сообщает ТАСС, следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанных.

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