Погибшая от упавшей глыбы льда москвичка проигнорировала меры безопасности

Погибшая в Восточном Измайлово женщина проигнорировала меры безопасности при очистке крыши. Об этом сообщает пресс-служба Восточного административного округа.

В пятницу днем на 13-ой Парковой улице, 11 проводились работы по очистке водоприемных желобов и воронок системы наружного водостока. Работы проходили с выполнением всех необходимых охранных мероприятий: участок проведения работ был огорожен двумя линиями ограждений, на земле было организовано дежурство.

"Не обращая внимания на предупреждения дежурного и прохожих, женщина быстро пересекла обе линии ограждения и прошла в зону производства работ. От полученных в результате падения счищаемой с желобов наледи травм женщина скончалась, - сообщает пресс-служба префектуры.

Напомним, что это не первый случай падения наледи на прохожих с начала года. Ранее от сосульки, упавшей с балкона жилого дома на Дубнинской улице пострадали пенсионер и его малолетний внук.