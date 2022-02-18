В Москве двое мужчин арестованы за нападение на полицию в метро

Двое мужчин, напавших на полицейских в московском метро, арестованы.

Как сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры, ходатайство следствия рассматривал Черемушкинский районный суд. Его поддержали представители надзорного органа. Суд санкционировал арест до 17 апреля.

Ранее сообщалось, что на станции "Тульская" полицейские остановили двух подозрительных мужчин. В ответ на просьбу предъявить документы они напали на патрульных. Одного злоумышленника задержали на месте, второму удалось сбежать, но вскоре поймали и его. Против агрессоров возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ о нападении на представителей власти.