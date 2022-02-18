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Рубрика: Происшествия

Больница в Приамурье выплатила 7 млн рублей заразившимся гепатитом С

Текст: Дина Непомнящая

Компенсации морального вреда в размере от 700 до 800 тысяч рублей получили родители десяти детей, которые заразились гепатитом С во время лечения в Амурской областной детской клинической больнице. Общая сумма выплат превысила семь миллионов рублей.

Решение взыскать с медучреждения компенсации морального вреда принял Благовещенский городской суд, удовлетворив иск заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина. Компенсации пострадавшим уже произведены.

"Основанием для защиты прокуратурой интересов несовершеннолетних в суде послужили многочисленные факты тяжелого инфекционного заболевания среди детей, требующего длительного медикаментозного и терапевтического лечения", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ по ДФО.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области проводило эпидемиологическое расследование, в ходе которого было установлено, что из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками больницы своих обязанностей и несоблюдения санитарных норм в медучреждении появился хронический очаг заражения. Вирусный гепатит С диагностировали у многих пациентов гематологического отделения.

Напомним, что в конце 2018 года в Приамурье разразился скандал из-за сообщений о заражении в больнице большого количества детей. Гепатит С выявлялся у пациентов в разные годы после прохождения лечения в медучреждении. Было возбуждено уголовное дело.

Тюменец из-за неполной диагностики 23 года считал, что болен гепатитом С
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