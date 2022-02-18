Выборы мэра Биробиджана назначили на 24 февраля

Выборы нового мэра Биробиджана состоятся на очередном заседании городской Думы в четверг, 24 февраля, сообщила пресс-служба администрации города на своей странице в Instagram.

"Депутатам предстоит путем тайного голосования определиться с тем, кто займет кресло руководителя муниципального образования", - говорится в сообщении.

К выборам допущены все четверо соискателей на должность мэра. Среди них замдиректора предприятия "Городские тепловые сети" Владимир Сахов, контролер технического состояния автотранспортных средств ИП Слободчук О.А. Павел Слободчук, глава Биробиджанского района Максим Семенов и бывший депутат законодательного собрания ЕАО Вячеслав Целищев.

Напомним, в конце 2021 года в отставку по собственному желанию ушел Александр Головатый, занимавший пост мэра с 5 апреля 2019 года. Кресло главы Биробиджана временно занял 23-летний председатель гордумы Антон Болтов.