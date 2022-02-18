В Омске изъяли квартиру у дочери полицейского, задержанного за взятки

Кировский районный суд вынес решение об изъятии квартиры у дочери бывшего начальника УМВД России по городу Омску. Имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, будет обращено в доход государства.

С иском в суд обратилась прокуратура. Как было установлено, дочь высокопоставленного полицейского в 2020 году заключила договор участия в долевом строительстве. Студентка приобрела в Омске квартиру площадью 90 квадратов стоимостью 5,2 миллиона рублей. При этом постоянных источников заработка она не имела.

- Полученные материалы также свидетельствовали об отсутствии возможности накопления бывшим сотрудником полиции и его супругой денежных средств, необходимых для внесения всей суммы по договору, за счет законных источников, - сообщили в прокуратуре Омской области.

Ответчики заявили в суде, что приобрести квартиру студентке помогли родственники и друг семьи. Однако не предоставили никаких доказательств.

В результате суд удовлетворил исковые требования прокурора области в полном объеме.

Как сообщала "РГ", руководитель структурного подразделения УМВД России по Омску Евгений Быков был задержан по подозрению в коррупции. По данным следствия, он регулярно получал взятки от владельца массажных салонов.