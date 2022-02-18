Из треснувшего жилого дома в Сочи эвакуировали более 200 жильцов

Накануне вечером эвакуированы жильцы третьего и четвертого подъездов треснувшего многоквартирного дома 16 по улице Дорога на Большой Ахун, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как ранее сообщала "РГ", ввиду образования трещин из-за просадки грунта жителей первого и второго подъездов пострадавшего дома эвакуировали в минувшую субботу, а на месте ввели локальный режим ЧС.

Так, на сегодняшний день всего эвакуировано 217 жильцов, из которых 26 детей. В пунктах временного размещения, предоставленных местными властями, находятся 104 человека.

- Сейчас самое главное для нас - обеспечить полную безопасность людей, - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский. - Мы ждем официального заключения экспертной организации, но уже есть решение нашего штаба - эвакуация жителей всех подъездов. Никаких полумер быть не может, когда речь идет об угрозе жизни и здоровью, безопасности людей. До конца дня оставшиеся жильцы будут эвакуированы.

По словам местной жительницы Раисы Глебовой, усадка дома продолжается, а трещины увеличиваются.

- Я живу в этом доме с момента его сдачи в эксплуатацию, - рассказала она. - Мы даже обращались в прокуратуру в связи с бездействием нашей управляющей компании "РЭУ-17". Проблемы начались еще раньше, в 2001 году, и износ дома был составлял 72 процента, но его пока не признали аварийным. Мы считаем, что он начал ползти из-за того, что выше построили дом.

Сейчас специалисты группы компаний "Альянс безопасности" проводят мониторинговые наблюдения за установленными маячками в первом и втором подъездах. Сегодня эти устройства установят по всему дому и продолжат ежедневно фиксировать данные, отмечают сотрудники департамента строительства администрации Сочи.

После полной эвакуации жильцов дома эксперты приступят к комплексным геологическим и геодезическим исследованиям, проведут дополнительные геофизические изыскания. Также будут взяты пробы грунта, определена крепость бетона под основанием дома, визуальное и инструментальное обследование помогут выявить изменения конструктивных элементов здания. Лицензированная организация определит ущерб.

Сейчас имущество жителей круглосуточно охраняют сотрудники полиции. На месте дежурят спасатели и представители коммунальных предприятий.