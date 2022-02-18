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В Испании обнаружены следы древнейшей хирургической операции на ухе

18.02.2022 / 09:29

В Испании группа ученых обнаружила на черепе пожилой женщины, жившей 5300 лет тому назад, следы успешной хирургической операции. Медицинское вмешательство потребовалось, чтобы избавить пострадавшую от боли в ушах.

Фото: iStock
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Как сообщает издание Jerusalem Post, череп был найден археологами среди других человеческих останков в 2018 году при раскопках дольмена Эль-Пендон в Испании. Палеопатологи выявили следы восстановления костной ткани, что свидетельствовало о том, что женщина перенесла трепанацию черепа.

По словам археолога из Университета Вальядолида Мануэль Рохо-Гуэрра, на левой стороне черепа сохранились следы от семи порезов, сделанных каменными инструментами. В дольмене были найдены кремневые лезвия различных размеров и наконечники стрел, но определить среди них инструменты для хирургической операции ученые не смогли.

Ученые предположили, что у женщины возник острый гнойный отит, который мог привести к потере слуха и менингиту без операции. После хирургического вмешательства раны прижигались для дезинфекции раскаленным кремневым лезвием.

"Учитывая хронологию этого дольмена, эта находка является самым ранней подобной операцией в истории человечества", - заявили исследователи.

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