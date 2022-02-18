В Испании обнаружены следы древнейшей хирургической операции на ухе

Humans may have begun performing ear surgery more than 5,000 years ago.



Everything you didn't know you needed to know about the history of ear surgery:https://t.co/KqKvV9lTFA — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) February 17, 2022

В Испании группа ученых обнаружила на черепе пожилой женщины, жившей 5300 лет тому назад, следы успешной хирургической операции. Медицинское вмешательство потребовалось, чтобы избавить пострадавшую от боли в ушах.

Как сообщает издание Jerusalem Post, череп был найден археологами среди других человеческих останков в 2018 году при раскопках дольмена Эль-Пендон в Испании. Палеопатологи выявили следы восстановления костной ткани, что свидетельствовало о том, что женщина перенесла трепанацию черепа.

По словам археолога из Университета Вальядолида Мануэль Рохо-Гуэрра, на левой стороне черепа сохранились следы от семи порезов, сделанных каменными инструментами. В дольмене были найдены кремневые лезвия различных размеров и наконечники стрел, но определить среди них инструменты для хирургической операции ученые не смогли.

Ученые предположили, что у женщины возник острый гнойный отит, который мог привести к потере слуха и менингиту без операции. После хирургического вмешательства раны прижигались для дезинфекции раскаленным кремневым лезвием.

"Учитывая хронологию этого дольмена, эта находка является самым ранней подобной операцией в истории человечества", - заявили исследователи.