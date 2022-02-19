Байден назвал "не самым мудрым" решение Зеленского отправиться в Мюнхен

Решение президента Владимира Зеленского в нынешней ситуации покинуть Украину и отправиться в Мюнхен на конференцию по безопасности - не самое мудрое. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, выступая в пятницу в Белом доме с речью, посвященной Украине.

"Это не в полной мере мудрое решение", - отметил Байден, добавив, что это выбор Зеленского, пишет ТАСС. По данным американских СМИ, администрация США пыталась отговорить Зеленского от поездки на международную конференцию в Мюнхене в разгар кризиса, добавляет РИА Новости.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал очень тревожной информацию, которая поступает из Донецкой и Луганской народных республик. Речь об обстрелах мирных граждан. Володин высказал мнение, что украинские власти не стали бы действовать без поддержки извне. И не решились бы на действия, которые, по его словам, могут спровоцировать войну в центре Европы. "Зеленский провоцирует начало большой войны", - предупредил парламентарий.