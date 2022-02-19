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19.02.2022 00:22
Рубрика: Власть

Володин: Зеленский провоцирует начало большой войны

Текст: Татьяна Замахина
Без поддержки извне президент Украины Владимир Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы назвал очень тревожной информацию, которая поступает из Донецкой и Луганской народных республик. Речь об обстрелах мирных граждан. "Угроза начала полномасштабных военных действий привели к эвакуации жителей Донбасса", - напомнил он.

Володин высказал мнение, что украинские власти не стали бы действовать без поддержки извне. И не решились бы на действия, которые, по его словам, могут спровоцировать войну в центре Европы. "Зеленский провоцирует начало большой войны", - предупредил парламентарий.

Он связал нынешнюю ситуацию с обвинениями в адрес России, которая якобы должна начать вторжение на Украину.

"Теперь становится понятно, почему звучали обвинения со стороны Вашингтона в адрес России, - написал Володин. - Это не что иное, как придуманная ими провокация для дезинформации мирового сообщества. Они сами создали несуществующую угрозу, затем санкционировали нападение на мирных граждан ДНР и ЛНР и даже уже назначили виновных".

Фото: санаторий-звезда.рф
Детские лагеря Ростовской области приняли первых беженцев из Донбасса

При этом Запад, констатировал председатель ГД, не пугает, что своими действиями Киев перечеркивает Минские договорённости. "Они прекрасно понимают, к какой трагедии может все это привести, поэтому эвакуировали своих дипломатов из Киева", - отметил парламентарий.

Он выразил сомнения, понимает ли это Европа, и заметил, что ее лидеры молчат. "Если война начнется, именно Европа станет ареной военных действий", - предупредил Володин.

"Хотелось бы обратиться к депутатам европейских стран: спросите своих избирателей, хотят ли они войны? - заметил спикер. - И второй вопрос: что вы делаете, чтобы ее предотвратить?".

Володин особо подчеркнул, что Россия войны не хочет и напомнил, что об этом неоднократно говорил ранее и говорит сегодня наш президент Владимир Путин.

"Но если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, наша страна встанет на их защиту", - обратил внимание Володин.

Ранее власти республик заявили об эвакуации жителей в связи с угрозой агрессии со стороны Киева. Заявления на эту тему сделали глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник. Так, ДНР рассчитывает вывезти в Ростовскую область несколько сотен тысяч человек. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста, заявляло руководство республик.

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