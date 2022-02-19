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Рубрика: Власть

Депутат Водолацкий: Размещение беженцев Донбасса планируют минимум на две недели

Текст: Татьяна Замахина

Российские власти планируют создать условия для пребывания граждан, эвакуированных из ДНР и ЛНР, минимум на две недели. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, депутат от Ростовской области Виктор Водолацкий.

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Напомним, что 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Беженцев размещают в Ростовской области. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить прибывающим в российский регион по десять тысяч рублей.

Как объяснил Водолацкий в комментарии ТАСС, возможная продолжительность обострения ситуации на востоке Украины неизвестна, поэтому на какой срок предстоит размещать в регионах РФ беженцев пока предсказать сложно.

"Мы не знаем, сколько это будет продолжаться, - заявил депутат. - Людям нужно создать нормальные условия хотя бы минимум на две недели".

И эти условия - не палатки, а стационарные объекты, уточнил он. "Количество людей огромно, в палатках их держать нельзя, это не по-человечески", - добавил зампред комитета.

Ранее он заявлял о том, что порядка 100 тысяч эвакуированных из самопровозглашенных ДНР и ЛНР к обеду окажутся на границе с Ростовской областью, а после палаточных городков людей отправят по регионам. Эвакуированных жителей народных республик будут ждать автобусы для переезда в стационарные пункты временного размещения.

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