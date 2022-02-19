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19.02.2022 10:36
Рубрика: Власть

В Госдуме рассказали о прибытии и поддержке беженцев с Донбасса

Текст: Татьяна Замахина
На фоне обострения ситуации в ближайшие дни из Донбасса ожидается прибытие около 100 тысяч человек, эвакуация уже началась. Как жителей республик спасают от агрессии Киева, рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, депутат от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Напомним, что 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Беженцев размещают в Ростовской области. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить прибывающим в российский регион по десять тысяч рублей.

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Выдача единовременной помощи начнется в ближайшее время, проблем с организацией выдачи денег нет, сообщил Виктор Водолацкий. "Люди регистрируются, специалисты у них уточняют, есть ли у них карточки банков РФ", - цитирует его ТАСС. По его словам, средства из федерального бюджета в региональную казну уже поступили.

Что касается хода эвакуации, то по состоянию на 6 утра субботы, 19 февраля, с территории ДНР прибыли в Ростовскую область более трех тысяч человек. "С территории ЛНР уходит намного больше, - добавил он. - Руководство МЧС ЛНР заявляет 25 тысяч". Депутат уточнил, что указанное количество граждан ожидается на границе в районе 11:00 - 12:00 мск.

Депутат также сообщил нюансы размещения. По его словам, палаточные городки разворачивают вблизи границы. "Это временно, только лишь для того, чтобы люди, которые перешли границу, могли разместиться, у них могли проверить документы", - заявил Водолацкий. А затем эвакуированные жители народных республик будут ждать автобусы для переезда в стационарные пункты временного размещения.

По оценке парламентария, в ближайшие дни из ДНР и ЛНР прибудут около 100 тысяч человек. "Если события будут развиваться как в 2014 году, прибудет от 400 до 700 тысяч человек", - цитирует его "Интерфакс". Он высказал мнение, что Кубань, Ставрополье, Волгоградскую и Воронежскую область также нужно подключать к приему эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, поскольку Ростовская область в одиночку не справится с таким потоком людей. Отметим, что в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста.

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