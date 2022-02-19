В Госдуме рассказали о прибытии и поддержке беженцев с Донбасса

Напомним, что 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Беженцев размещают в Ростовской области. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить прибывающим в российский регион по десять тысяч рублей.

Выдача единовременной помощи начнется в ближайшее время, проблем с организацией выдачи денег нет, сообщил Виктор Водолацкий. "Люди регистрируются, специалисты у них уточняют, есть ли у них карточки банков РФ", - цитирует его ТАСС. По его словам, средства из федерального бюджета в региональную казну уже поступили.

Что касается хода эвакуации, то по состоянию на 6 утра субботы, 19 февраля, с территории ДНР прибыли в Ростовскую область более трех тысяч человек. "С территории ЛНР уходит намного больше, - добавил он. - Руководство МЧС ЛНР заявляет 25 тысяч". Депутат уточнил, что указанное количество граждан ожидается на границе в районе 11:00 - 12:00 мск.

Депутат также сообщил нюансы размещения. По его словам, палаточные городки разворачивают вблизи границы. "Это временно, только лишь для того, чтобы люди, которые перешли границу, могли разместиться, у них могли проверить документы", - заявил Водолацкий. А затем эвакуированные жители народных республик будут ждать автобусы для переезда в стационарные пункты временного размещения.

По оценке парламентария, в ближайшие дни из ДНР и ЛНР прибудут около 100 тысяч человек. "Если события будут развиваться как в 2014 году, прибудет от 400 до 700 тысяч человек", - цитирует его "Интерфакс". Он высказал мнение, что Кубань, Ставрополье, Волгоградскую и Воронежскую область также нужно подключать к приему эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, поскольку Ростовская область в одиночку не справится с таким потоком людей. Отметим, что в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста.