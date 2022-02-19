Косачев: Заявления Байдена - это поощрение силовой операции со стороны Киева

МИД Германии и Франции выступили с заявлением, в котором заявили, что не видят причин для обвинений в адрес Киева в подготовке нападения.

Момент критический, когда каждое заявление может стать судьбоносным. Сказанное сейчас - это предательство Вашингтоном и их союзниками миллионов людей, причем с обеих сторон вдоль линии соприкосновения, которые ждут от политиков только одного - чтобы они предотвратили войну.

И это предательство пресловутых западных идеалов и либеральных ценностей, где люди и их права якобы превыше любой политической конъюнктуры (достаточно вспомнить риторику времен бомбардировок Югославии, Ирака и Ливии). А еще это - прямое поощрение силовой операции со стороны Киева, которую Запад покрывает уже сейчас и явно будет делать это и впредь, лишь бы расправиться с Россией любым способом. Чудовищно.

Источник: страница Константина Косачева в Facebook.