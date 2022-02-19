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19.02.2022 07:05
Рубрика: В мире

Населенные пункты Донбасса подверглись минометному обстрелу ВСУ

Текст: Николай Грищенко

Ситуация на линии соприкосновения на Украине остается напряженной. Находящиеся под контролем ополченцев населенные пункты Донецкой и Луганской областей подвергаются минометному обстрелу.

Фото: Эрик Романенко/ ТАСС
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Как сообщает ТАСС, около 03:00 19 февраля вооруженные части ВСУ выпустили 27 мин калибром 120-мм по району села Стыла и семь мин такого же калибра по поселку шахта Гагарина в Донецкой народной республике. Одна из местных жительница была ранена, а минометные обстрелы также привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

18 февраля украинские военные 31 раз нарушили режим прекращения огня со стороны Луганской народной республики. Части ВСУ использовали минометы калибра 82-мм и 120-мм, станковые противотанковые гранатометы СПГ-9 и ручные РПГ-7, автоматические станковые гранатометы АГС-17 "Пламя", крупнокалиберный пулемет и артиллерийское орудие калибра 122-мм.

В ЛНР минометным обстрелам подверглись населенные пункты: Пришиб, Желобок, Зеленая Роща, Молочный, Веселенькое, Калиновка, Санжаровка, Калиново, Голубовское, Сокольники, Раевка, Веселая Гора, Обозное, Золотое, Донецкий и Славяносербск. Сведения о пострадавших и повреждениях уточняются.

Ранее сообщалось, что ночью в Луганске произошли два взрыва и пожар на газопроводе "Дружба". ЧП назвали диверсией, а в Донецке неизвестные взорвали автомобиль начальника милиции.

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