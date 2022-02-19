Регионы СКФО могут принять 3,3 тысячи беженцев из Донбасса

Субъекты Северо-Кавказского федерального округа сообщили, сколько беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик могут разместить. Больше всего беженцев могут обеспечить необходимым в Ингушетии: там готовы принять 750 человек, сообщает Instagram полпреда президента РФ в СКФО.

- По информации аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в СКФО, в Республике Дагестан ждут порядка 600 человек, в Чеченской Республике подготовлены условия для 700 мирных жителей, - говорится в сообщении.

В Северной Осетии-Алании могут разместить 500 человек, в Кабардино-Балкарской Республике - 400, в Ставропольском крае - 200, а в Карачаево-Черкесской Республике - еще 150.

Напомним, что ситуация на Донбассе обострилась в последние дни. Сейчас все беженцы приезжают в Ростовскую область, однако ряд регионов России заявили также о своей готовности разместить людей.