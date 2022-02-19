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19.02.2022 13:12
Рубрика: Власть

МЧС открыло горячую линию по беженцам из ЛДНР

Текст: Тимофей Борисов
На базе телефона доверия ГУ МЧС России по Ростовской области открыта "горячая линия" 8-863-239-99-99. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России сразу после окончания оперативного совещания с участием врио главы МЧС Александра Чуприяна. Учитывая, что у россиян много родственников в республиках, такая линия может быть очень востребована.

"19 февраля под председательством врио главы МЧС России Александра Чуприяна состоялось внеочередное заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации. Темой совещания стало взаимодействие органов исполнительной власти в вопросе эвакуации граждан из ДНР и ЛНР. Решением Правкомиссии на территории Ростовской области введен режим ЧС регионального характера. Эвакуация населения осуществляется общественным и личным транспортом. К доставке привлечено 150 автобусов. В готовности находится и железнодорожный транспорт - пять электропоездов и пять поездов дальнего следования. Для перемещения грузов готовы десять единиц грузового автотранспорта" - сказано в официальном сообщении пресс-службы ведомства.

Фото: Эрик Романенко/ ТАСС
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Там также привели слова Александра Чуприяна, сказанные им на совещании во время выступления.

"Необходимо наладить перераспределение потоков беженцев, чтобы исключить заторы на пропускных пунктах. Прибытие граждан необходимо прорабатывать заблаговременно, за сутки - двое вперед", - отметил Алксандр Чуприян.

В МЧС также еще раз уточнили некоторые цифры. По данным ведомства, о своей готовности разместить беженцев из ЛДНР заявили семь близлежащих к Ростовской области субъектов РФ, 19 удаленных субъектов, имеющих прямое железнодорожное сообщение с регионом, также подтвердили возможность принятия людей.

"В Ростовской области к приему граждан готовы 282 пункта временного размещения. Силами Донского спасательного центра МЧС России в районе пунктов пропуска Весело-Вознесенка и Матвеев Курган развернуты два городка жизнеобеспечения, общей численностью 400 человек. В них будет проводиться регистрация всех прибывающих для последующего их распределения по стационарным ПВР. Всего на месте задействована группировка в составе более 450 специалистов и 150 единиц техники, в готовность приведены Тульский и Ногинский спасательные центры.

На пропускных пунктах работают шесть оперативных групп МЧС России, в состав которых входят психологи", - добавили в пресс-службе.

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