В России с 1 марта ужесточатся правила получения разрешения на оружие

В России с 1 марта ужесточаются правила получения разрешения на владение оружием. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Москве, начальник Центра лицензионно разрешительной работы Вадим Медведев.

Для получения оружия россияне должны будут пройти медицинское освидетельствование в государственных или муниципальных медицинских учреждениях. Кроме того, Росгвардия сможет в режиме реального времени проверять факт его прохождения гражданином, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, если медицинская организация во время планового медосмотра или лечения какого-либо заболевания обнаружит у владельца оружия противопоказания к такому владению, то она сможет аннулировать заключение, которое ранее позволило человеку владеть оружием. Приказ об этом подписан Минздравом.

В январе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил возобновить контроль за оборотом гражданского оружия и патронов органами МВД России. Сейчас контрольно-лицензионную деятельность осуществляют подразделения Росгвардии.

Напомним, в Казани 11 мая прошлого года произошла трагедия - бывший ученик гимназии №147 Ильназ Галявиев при входе в школу сначала взорвал самодельное взрывное устройство, а затем открыл стрельбу. Погибли 7 детей и две учительницы. Оружие на молодого человека было официально зарегистрировано.

А 20 сентября в Пермском государственном университете открыл огонь из ружья, тоже купленного на законных основаниях, студент Тимур Бекмансуров - убиты шесть человек.

Вскоре оружейное законодательство ужесточили. Ввели дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий, минимальный возраст для покупки гражданского оружия повышен с 18 до 21 года, повышена уголовная ответственность за незаконный оборот оружия и административная - за нарушение различных правил хранения, ношения и использования гражданского оружия.