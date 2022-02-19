ВСУ обстреляли из минометов поселок Зайцево в ДНР

Украинские силовики обстреляли из минометов поселок Зайцево в Донбассе. Как проинформировали в представительстве Донецкой народной республики Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, по нему было выпущено 7 снарядов калибра 122 мм.

Это уже десятый случай нарушения режима прекращения огня, зафиксированный представительством ДНР за последние пять часов. По различным населенным пунктам (Докучаевск, Коммунаровка, Стыла, Белая Каменка, Григоровка, Зайцево) было выпущено более 180 мин различного калибра.

О нарушении режима прекращения огня ВСУ проинформировали и в представительстве ЛНР в СЦКК. Там сообщили, что украинские силовики обстреляли из минометов населенные пункты Золотое-5 и Донецкий, по первому было выпущено 7 мин, по второму - 12.

Напомним, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась в четверг, резко увеличилось число обстрелов со стороны ВСУ. В связи с этим власти ДНР и ЛНР приняли решение начать эвакуацию женщин, детей и пожилых людей на территорию России.