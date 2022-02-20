Что в кино: страдания Эфрона, умиление Феникса, адюльтеры французов

"Жажда золота"
Австралийский триллер немного озадачивает завязкой: двое мужчин натыкаются в пустыне на богатое месторождение золота, когда вокруг мир в результате войны за ресурсы рассыпается в прах. Герои своему счастью невероятно рады, один отправляется за оборудованием, а второй, которого играет Зак Эфрон, остаётся сторожить сокровище. Бедняга страдает от жажды, жары, усталости, а тут ещё галлюцинации и непрошеные гости, а уехавший напарник не очень-то торопится. Играет Эфрон замечательно, эдакий мини-монофильм внутри "Жажды золота" определённо удался. Но вот не совсем ясно, зачем сценаристу и режиссёру Энтони Хэйесу, сыгравшему второго по важности персонажа, понадобилось помещать свою нехитрую историю в постапокалиптический сеттинг? Кому во время нехватки предметов первой необходимости нужно золото? Загадка. Но ради перформанса Эфрона, наконец-то нашедшего себе достойную роль, посмотреть стоит.
"Камон Камон"
Неперевариваемой паточности драма, в которой вернувшийся в большое кино Хоакин Феникс изображает сентиментального журналиста, работающего с подростками. Он колесит по стране и записывает интервью с детишками, которые делятся своей незамутнённой мудростью, всерьёз рассуждая об отношениях со взрослыми, устройстве Вселенной, смысле жизни и всяком таком прочем. Вскоре ему составляет компанию племянник - сестре срочно понадобилось уехать к психически больному мужу, отцу мальчика. Мальчик непростой - большой выдумщик, спорщик и вообще неуправляемый ребёнок. Что у дяди вызывает сплошное слюнявое умиление. Даже когда мелкий хулиган всё-таки доводит его до вспышки гнева, он почти сразу начинает стыдиться и самоедствовать. Короче говоря, мораль картины, призывающей всячески пестовать детскую избалованность, весьма сомнительна. Но если вы не можете сдержать слёз восторга от комичной деловитости залюбленных цветов жизни, этот чёрно-белый фильм с дивно локализованным названием вам наверняка понравится. Рецензия - здесь.
"Внебрачные связи"
Фестивальная французская драма из каннской программы в вакууме. Автор - завсегдатай сего киносмотра, и это сразу видно. Для начала - просто прочитайте синопсис: "Известный американский писатель Филип живет с женой в Лондоне. Кроме того, к нему в офис регулярно приходит любовница. Они ссорятся, мирятся, говорят обо всем на свете и занимаются сексом". В общем-то, это и всё. Мы наблюдаем за кучерявой личной жизнью пожилого сластолюбца, слушая его бессмысленные разговоры с любовницами обо всякой чепухе. Любителям "клубнички" обольщаться не стоит - интимных сцен здесь не так уж много. Разве что Леа Сейду на пару секунд оголяет грудь. Больше смотреть во "Внебрачных связях" решительно не на что - небольшой сюжетный финт в финале ситуацию не спасает.
"Любовники"
Ещё одна частая гостья Каннского фестиваля - француженка Николь Гарсия, этот фильм, правда, отправившая на фестиваль Венецианский. "Любовники" едва ли не менее смотрибельны, чем "Внебрачные связи" - а это трудно. Сюжет основан на банальнейшем любовном треугольнике, который разрешается топорной драмой. Но досмотреть до этого момента, продираясь сквозь ничем не примечательную тягомотину, сможет не всякий.
"Ночь на Земле"
Один из лучших пунктов в славной (по большей части) фильмографии Джима Джармуша - трагикомический разговорный альманах, состоящий из пяти эпизодов - пяти поездкок разных людей на такси в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Париже, Риме и Хельсинки. Остроумные, с любовью прописанные (это Джармуш умеет) диалоги и отличный актёрский состав - от Роберто Бениньи до Джанкарло Эспозито.
Также в кино: фильм Алексея Пиманова ("Крым") о турне московского "Динамо" по Великобритании в 1945 году "Одиннадцать молчаливых мужчин"; лента с Александром Робаком о войне в Сирии "Однажды в пустыне"; российский хоррор "Синдром"; аргентинский хоррор "Сожжённый заживо"; динамичный триллер с Наоми Уоттс "Гонка со временем"; российский фантастический триллер "Когда она приходит"; отечественный мультфильм "Пиноккио. Правдивая история"; британо-украинский (да) триллер "Иллюзия контроля", сборник эротических короткометражек Best Erotic Shorts 3.
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