Что в кино: страдания Эфрона, умиление Феникса, адюльтеры французов

"Жажда золота"

Фото: kinopoisk.ru

Австралийский триллер немного озадачивает завязкой: двое мужчин натыкаются в пустыне на богатое месторождение золота, когда вокруг мир в результате войны за ресурсы рассыпается в прах. Герои своему счастью невероятно рады, один отправляется за оборудованием, а второй, которого играет Зак Эфрон, остаётся сторожить сокровище. Бедняга страдает от жажды, жары, усталости, а тут ещё галлюцинации и непрошеные гости, а уехавший напарник не очень-то торопится. Играет Эфрон замечательно, эдакий мини-монофильм внутри "Жажды золота" определённо удался. Но вот не совсем ясно, зачем сценаристу и режиссёру Энтони Хэйесу, сыгравшему второго по важности персонажа, понадобилось помещать свою нехитрую историю в постапокалиптический сеттинг? Кому во время нехватки предметов первой необходимости нужно золото? Загадка. Но ради перформанса Эфрона, наконец-то нашедшего себе достойную роль, посмотреть стоит.

"Камон Камон"

Фото: kinopoisk.ru

Неперевариваемой паточности драма, в которой вернувшийся в большое кино Хоакин Феникс изображает сентиментального журналиста, работающего с подростками. Он колесит по стране и записывает интервью с детишками, которые делятся своей незамутнённой мудростью, всерьёз рассуждая об отношениях со взрослыми, устройстве Вселенной, смысле жизни и всяком таком прочем. Вскоре ему составляет компанию племянник - сестре срочно понадобилось уехать к психически больному мужу, отцу мальчика. Мальчик непростой - большой выдумщик, спорщик и вообще неуправляемый ребёнок. Что у дяди вызывает сплошное слюнявое умиление. Даже когда мелкий хулиган всё-таки доводит его до вспышки гнева, он почти сразу начинает стыдиться и самоедствовать. Короче говоря, мораль картины, призывающей всячески пестовать детскую избалованность, весьма сомнительна. Но если вы не можете сдержать слёз восторга от комичной деловитости залюбленных цветов жизни, этот чёрно-белый фильм с дивно локализованным названием вам наверняка понравится. Рецензия - здесь.

"Внебрачные связи"

Фото: kinopoisk.ru

Фестивальная французская драма из каннской программы в вакууме. Автор - завсегдатай сего киносмотра, и это сразу видно. Для начала - просто прочитайте синопсис: "Известный американский писатель Филип живет с женой в Лондоне. Кроме того, к нему в офис регулярно приходит любовница. Они ссорятся, мирятся, говорят обо всем на свете и занимаются сексом". В общем-то, это и всё. Мы наблюдаем за кучерявой личной жизнью пожилого сластолюбца, слушая его бессмысленные разговоры с любовницами обо всякой чепухе. Любителям "клубнички" обольщаться не стоит - интимных сцен здесь не так уж много. Разве что Леа Сейду на пару секунд оголяет грудь. Больше смотреть во "Внебрачных связях" решительно не на что - небольшой сюжетный финт в финале ситуацию не спасает.

"Любовники"

Фото: kinopoisk.ru

Ещё одна частая гостья Каннского фестиваля - француженка Николь Гарсия, этот фильм, правда, отправившая на фестиваль Венецианский. "Любовники" едва ли не менее смотрибельны, чем "Внебрачные связи" - а это трудно. Сюжет основан на банальнейшем любовном треугольнике, который разрешается топорной драмой. Но досмотреть до этого момента, продираясь сквозь ничем не примечательную тягомотину, сможет не всякий.

"Ночь на Земле"

Фото: kinopoisk.ru

Один из лучших пунктов в славной (по большей части) фильмографии Джима Джармуша - трагикомический разговорный альманах, состоящий из пяти эпизодов - пяти поездкок разных людей на такси в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Париже, Риме и Хельсинки. Остроумные, с любовью прописанные (это Джармуш умеет) диалоги и отличный актёрский состав - от Роберто Бениньи до Джанкарло Эспозито.

Также в кино: фильм Алексея Пиманова ("Крым") о турне московского "Динамо" по Великобритании в 1945 году "Одиннадцать молчаливых мужчин"; лента с Александром Робаком о войне в Сирии "Однажды в пустыне"; российский хоррор "Синдром"; аргентинский хоррор "Сожжённый заживо"; динамичный триллер с Наоми Уоттс "Гонка со временем"; российский фантастический триллер "Когда она приходит"; отечественный мультфильм "Пиноккио. Правдивая история"; британо-украинский (да) триллер "Иллюзия контроля", сборник эротических короткометражек Best Erotic Shorts 3.

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