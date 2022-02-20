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Рубрика: Общество

Дмитрий Чернышенко: К началу учебного года будут запущены первые сервисы домена "Наука"

Текст: Мария Агранович

Первые сервисы домена "Наука" на платформе Гостех планируется запустить к началу нового учебного года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе ректорского симпозиума "Программный подход в управлении университетом", который прошел в Сочи. Домен "Наука" станет частью экосистемы новой госпрограммы научно-технологического развития, которая запущена в Год науки и технологий. По словам Чернышенко, ежегодно на ее финансирование будет направляться около 1,2 триллиона рублей.

Фото: Getty Images
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"Сервисы домена "Наука" призваны помочь исследователю более эффективно выстроить свою работу. Например, ускорить процесс подачи заявки и саму регистрацию патента на исследования и разработки, - рассказал Дмитрий Чернышенко. - Также они позволят сэкономить время и снизить бюрократическую нагрузку, быстро найти заказчиков и финансирование, наладить связь с коллективами, обеспечить защиту научных результатов и получить доступ к базе научных знаний".

Вместе с главой министерства науки и высшего образования Валерием Фальковым Дмитрий Чернышенко провел в образовательном центре "Сириус" стратегическую сессию, посвященную приемной кампании в вузы. Говорили о предстоящей приемной кампании и о важности суперсервиса "Поступи в вуз онлайн".

Чернышенко отметил, что социальная значимость суперсервиса, благодаря которому молодые люди из отдаленных населенных пунктов могут дистанционно подать заявления в вузы, особенно возросла в период пандемии.

Вице-премьер добавил, что уже создан Оперативный штаб для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу суперсервиса на местах. Ответственность за координацию всей работы - на Минобрнауки. В 2022 году к сервису планируется подключить не менее 800 государственных вузов и их филиалов. Будут новинки: подать документы онлайн смогут не только поступающие на бакалавриат и специалитет по очной и очно-заочной формам, как это был в прошлые годы, но и заочники.

Валерий Фальков в свою очередь подчеркнул: вузы должны быть методически и технически подготовлены к проведению приемной компании с использованием электронных технологий.

"Все больше абитуриентов используют удаленные форматы подачи документов. Учитывая этот тренд, мы делаем универсальный вход для всех поступающих, вне зависимости от места жительства и формы обучения через портал "Госуслуги" и развиваем сервис "Поступление в вуз онлайн", - сказал министр. - Важно обеспечить его доступность не только для будущих студентов, но и вузов. Очевидно, что электронный прием существенно увеличивает нагрузку на информационные системы университетов, они должны быть готовы обеспечить быструю работу. Кроме того, мы расширили возможности абитуриентов в выборе направлений подготовки - сегодня ребята могут подавать документы на 10 направлений в разных вузах. Эту информацию университетам тоже надо фиксировать".

Кроме того, Дмитрий Чернышенко и Валерий Фальков осмотрели лаборатории НИИ медицинской приматологии и Всероссийского института генетических ресурсов растений (ВИР) им. Вавилова.

Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопросы создания новых лабораторий в институте медицинской приматологии и привлечения индустриального партнера для обновления парка теплиц в ВИР им. Вавилова.

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