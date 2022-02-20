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20.02.2022 16:19
Рубрика: В мире

Глава Евросовета: Санкции ударят по самому ЕС

Текст: Юрий Когалов

Если Европейский союз введет санкции против России, это ударит и по самому ЕС. Этот факт признал глава Евросовета Шарль Мишель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Песков заявил о максимальной напряженности на линии соприкосновения в Донбассе

"Давайте будем откровенными: свою цену будем платить и мы в Европе", - отметил Мишель.

Какие именно меры планирует реализовать Брюссель, глава Европейского совета отказался раскрывать. Как заявил Мишель, ЕС предпочитает попытаться разрешить кризис путем дипломатии.

Примечательно, что он видит только концентрацию российских сил у границ с Украиной, но не возвращение армейских подразделений на места постоянной дислокации после завершения учений, и уж тем более не видит обострения ситуации в Донбассе, откуда вынуждены эвакуироваться женщины, дети и старики.

Напомним, 17 февраля ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась, усилились обстрелы со стороны ВСУ. Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию, а затем и всеобщую мобилизацию.

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