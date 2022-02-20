КГБ Беларуси выявил группы, готовившие срыв конституционного референдума

Начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек заявил, что силами Комитета выявлены группы, готовившие срыв конституционного референдума под контролем иностранных кураторов.

"Их действия были направлены на срыв референдума, на воспрепятствование реализации гражданами Республики Беларусь конституционного права на участие в управлении и жизни общества и государства, что является тяжким преступлением и экстремизмом", - отметил Бычек.

В ходе операции КГБ были установлены личности заказчиков, организаторов, исполнителей, координаторов и спонсоров срыва референдума. По словам Бычека, участники групп призывали портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий. Были установлены случаи, когда членам избиркомов направлялись письма с угрозами расправы, подписанные именами милиционеров и судей.

Референдум о поправках в Конституцию должен пройти в Беларуси 27 февраля. В бюллетене для голосования будет следующая формулировка: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?". Результаты референдума вступят в силу через десять дней после официального опубликования.