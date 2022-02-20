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Рубрика: В мире

КГБ Беларуси выявил группы, готовившие срыв конституционного референдума

Текст: Юрий Нечаев

Начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек заявил, что силами Комитета выявлены группы, готовившие срыв конституционного референдума под контролем иностранных кураторов.

Фото: БелТА/РИА Новости
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"Их действия были направлены на срыв референдума, на воспрепятствование реализации гражданами Республики Беларусь конституционного права на участие в управлении и жизни общества и государства, что является тяжким преступлением и экстремизмом", - отметил Бычек.

В ходе операции КГБ были установлены личности заказчиков, организаторов, исполнителей, координаторов и спонсоров срыва референдума. По словам Бычека, участники групп призывали портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий. Были установлены случаи, когда членам избиркомов направлялись письма с угрозами расправы, подписанные именами милиционеров и судей.

Референдум о поправках в Конституцию должен пройти в Беларуси 27 февраля. В бюллетене для голосования будет следующая формулировка: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?". Результаты референдума вступят в силу через десять дней после официального опубликования.

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