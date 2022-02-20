В Воронеж пришел второй поезд с жителями ДНР и ЛНР

В Воронеж прибыл второй поезд из Таганрога, доставивший 976 эвакуированных из родных мест жителей Донбасса.

На вокзале Воронеж-1 состав встречали представители МЧС. Они переписали прибывших, рассадили их по автобусам и отправили в пункты временного размещения, развернутые в областном центре и других крупных городах региона.

Утром из Таганрога пришел еще один поезд, на котором приехали 910 жителей ДНР и ЛНР, в том числе более 300 детей. Из-за прибытия беженцев в Воронежской области введен режим ЧС - он позволяет задействовать дополнительные ресурсы для размещений прибывших и обеспечения их всем необходимым. В регионе развернуто 42 пункта временного размещения, способные вместить 4502 человека.