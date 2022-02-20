Новости

ЛНР: За четыре дня ВСУ более 150 раз нарушили режим прекращения огня 19:29
В Луганской епархии будут служить молебны об искоренении злобы 19:15
"Золушка" с чернокожим геем в роли феи лидирует в голосовании "Оскара" 19:08
В Воронеж пришел второй поезд с жителями ДНР и ЛНР 18:41
Рублев выиграл теннисный турнир в Марселе 18:31
В России выросли траты на постковидную диагностику 18:07
Израиль с 1 марта начнет пускать непривитых туристов 18:03
Патриарх поздравил российскую сборную с успешным выступлением на Олимпиаде 17:44
В Англии утрачено 90 процентов средневекового эпоса о рыцарях 17:34
Патриарх Кирилл: Любовь выше, сильнее и важнее, чем справедливость 17:31
"Единая Россия" и фонд "Доктор Лиза" будут помогать жителям ДНР и ЛНР 17:04
Владимир Путин встретится с Ильхамом Алиевым 16:49
Песков рассказал о теории заговора с "крышей" для Украины 16:46
Пропавшая без вести 43-летняя актриса Линдси Перлман найдена мертвой 16:46
Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине. Онлайн-трансляция 16:45
Владимир Путин встретится с паралимпийцами 16:34
Песков заявил о готовности Кремля доказывать правоту Путина 16:29
В МЧС подтвердили обнаружение тела экс-замминистра юстиции Ялунина 16:18
Умер актер Ксавьер Марк - Гонсалес из "Богатые тоже плачут" 16:11
Путин встретится в Москве с премьер-министром Пакистана 16:10
Песков: Россия не хочет говорить слово "война" 15:58
Заразившаяся коронавирусом британская королева испытывает лишь легкие симптомы 15:55
Песков объяснил ситуацию с Меркель и лабрадором Путина 15:44
Захарова оценила заявление главы МИД Британии о "планах" Москвы на Прибалтику 15:36
В Воронежской области введен режим ЧС 15:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
20.02.2022 18:41
Рубрика: Общество

В Воронеж пришел второй поезд с жителями ДНР и ЛНР

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

В Воронеж прибыл второй поезд из Таганрога, доставивший 976 эвакуированных из родных мест жителей Донбасса.

Фото: Александр Река / ТАСС
Как проходит эвакуация гражданского населения из ДНР и ЛНР

На вокзале Воронеж-1 состав встречали представители МЧС. Они переписали прибывших, рассадили их по автобусам и отправили в пункты временного размещения, развернутые в областном центре и других крупных городах региона.

Утром из Таганрога пришел еще один поезд, на котором приехали 910 жителей ДНР и ЛНР, в том числе более 300 детей. Из-за прибытия беженцев в Воронежской области введен режим ЧС - он позволяет задействовать дополнительные ресурсы для размещений прибывших и обеспечения их всем необходимым. В регионе развернуто 42 пункта временного размещения, способные вместить 4502 человека.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Песков заявил о неспособности Зеленского выполнять Минские соглашения
Россия и Беларусь продолжат проверку сил реагирования Союзного государства
Спецназ МГБ ДНР ликвидировал украинскую диверсионную группу
В Воронежской области введен режим ЧС
Захарова оценила заявление главы МИД Британии о "планах" Москвы на Прибалтику
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших