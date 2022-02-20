Югра заявила о готовности принять беженцев с Донбасса

Власти Ханты-Мансийского автономного округа готовы принять на территории региона эвакуированных граждан Донецкой и Луганской республик и оперативно развернуть для них дополнительные пункты временного размещения.

Соответствующие письма губернатор Югры Наталья Комарова направила временно исполняющему обязанности министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Чуприяну, а также губернатору Ростовской области Василию Голубеву, сообщает информационное агентство Ugra-news.ru.

"Югра готова разместить до 100 детей в возрасте от 3 до 18 лет и взрослых с детьми до 200 человек. Кроме того, есть возможность оперативно развернуть пункты временного размещения", - говорится в письмах за подписью главы региона.

Гуманитарный добровольческий корпус со штабом в Югре сообщил о готовности выехать с миссией помощи в эвакуации беженцев. Также определяются места сбора гуманитарной помощи в муниципальных образованиях региона, и уже в понедельник они будут готовы к ее приему от граждан Югры, отметил руководитель организации Эдуард Логинов.

Ранее о готовности принять беженцев с Донбасса заявили губернаторы Челябинской и Тюменской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. В Тюмени и Екатеринбурге уже открыты первые пункты сбора гуманитарной помощи для прибывающих в Россию граждан Донбасса.

Как уже сообщала "РГ", всего, по данным МЧС ДНР, планируется эвакуировать порядка 700 тысяч человек.