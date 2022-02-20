"Вампиры средней полосы", "Миллионер из Балашихи-2" и Happy End стали победителями премии веб-индустрии

Актриса Лена Тронина, получившая премию в номинации "Лучшая актриса интернет-сериала" за роль в проекте Happy End, на церемонии вручения IV Национальной премии в области веб-индустрии на площадке Цифрового делового пространства (ЦДП). Фото: Пресс-служба Премии веб-индустрии

В этом году были вручены призы в 24 номинациях, а также несколько специальных наград, включая призы от генерального партнера премии VK: приз за "Лучший саундтрек сериала при поддержке VK Музыки" и "Лучший социальный проект по мнению VK".

Гостями церемонии стали: Юрий Стоянов, Юлия Пересильд, Артем Ткаченко, Денис Власенко, Макар Хлебников, Алена Жигалова, , Анна Банщикова, Маргарита Аброськина, Андрей Смоляков, Владимир Маркони, Катерина Шпица, Евгения Медведева, Макс +100500, Лена Тронина, Александр Котт, Юрий Быков, Мари Краймбери, Сергей Бондарчук, Мария Андреева, Владимир Крестовский, и другие. Ведущей первой части, которая получила название PROдвижение, стала Ксения Собчак. Вторую часть церемонии по традиции вел Иван Ургант, без которого премию сложно себе представить.

Актер Юрий Стоянов, получивший премию в номинации "Лучший актер интернет-сериала" за роль в сериале "Вампиры средней полосы", и телеведущий Иван Ургант. Фото: Пресс-служба Премии веб-индустрии

Призы в 2022 году распределились следующим образом. "Онлайн-событием года" стала победа российской команды Team Spirit на чемпионате мира по игре Dota 2. Специального приза за вклад в развитие веб-индустрии был удостоен креативный продюсер телеканала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов. Победитель в номинации - "Лучший интернет-сериал хронометражем серии более 24 минут" - "Вампиры средней полосы".

Лучшим веб-сериалом по мнению прессы (голосовала и представитель "РГ", автор этих строк - Сусанна Альперина) стали "Кошмары музыкантов". Это серия коротких хорроров, снятая такими режиссерами, как Илья Найшуллер и Филипп Юрьев. Пресса также выбрала лучший интернет-сериалом с хронометражем одной серии более 24 минут. Им стал Happy End. А лучшим интернет-сериалом с хронометражем одной серии менее 24 минут, согласно выбору представителей СМИ, стали "Секреты семейной жизни". Свой выбор в этой номинации сделало и жюри, в которое входили представители индустрии. Они назвали лучшим сериал "Выжившие. Антология".

Приз "Лучшая актриса интернет-сериала" вручал актер Андрей Смоляков. Он объявил, что в этой номинации две победительницы: ими стали Оксана Акиньшина за роль в сериале "Контейнер" и Лена Тронина за роль в Happy End. Лучшим актером интернет-сериала был признан Юрий Стоянов за работу в "Вампирах средней полосы". Актер пошутил, что в свои 64 года получает приз за достижение в веб-индустрии, "кто бы мог подумать?". Он также поблагодарил сервис Start за то, что осуществили его актерскую перезагрузку.

Награду "За самый яркий актерский дебют" получил Макар Хлебников за роль в сериале "Пингвины моей мамы". Лучшим режиссером сериала назван Владимир Мирзоев за проект "Топи". "Лучшим саундтреком сериала при поддержке VK Музыки" стала композиция "Демоны" группы "Три дня дождя", из сериала "Пингвины моей мамы". Лучший веб-сериал, по мнению жюри, второй сезон "Миллионера из Балашихи". Учредитель премии Антон Калинкин сделал особый акцент на том, что впервые на церемонии в этом году решили отметить призами команды и отдельных специалистов, которые работали над промо-кампаниями сериалов. В этой категории были вручены следующие награды. Приз за лучший постер достался сериалу "Выжившие". За лучший трейлер сериала награждены "Душегубы". Лучший фильм о фильме - "Вампиры средней полосы". Лучшая digital-кампания и SMM-контент - Happy End. Приз за лучшую PR-кампанию достался сериалу "Контейнер". Лучшим офлайн-мероприятием была признана презентация нового онлайн-кинотеатра KION.

Обладатель специального приза за яркий дебют актер Макар Хлебников, исполнивший главную роль в онлайн-сериале "Пингвины моей мамы" Фото: Пресс-служба Премии веб-индустрии

Полный список призов можно посмотреть на сайте премии. Обратим внимание лишь еще на несколько наград, без которых рассказ о церемонии этого года был бы неполным. Лучший социальный проект, по мнению VK, - "Таких дел" "Больше всех надо". За актуализацию социальной повестки был награжден сериал "Трудные подростки". Специальный приз "Поехали!" получили Юлия Пересильд и Клим Шипенко как первый киноэкипаж.

Победителя в номинации "Лучший документальный проект" объявляла исполнительный директор Института развития интернета Елена Лапина. Награду получил документальный сериал "Девяностые".

А номинации "Интервьюер года" победителем стала Ксения Собчак. Не в первый раз на премии веб-индустрии Ксения получает эту награду. По словам самой Ксении, в YouTube сейчас очень сильная конкуренция и много суперталантливых интервьюеров.