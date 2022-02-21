Актера Геннадия Юхтина похоронят на Троекуровском кладбище

Стало известно место, где будет похоронен советский и российский актер Геннадий Юхтин, известный по фильмам "Дело Румянцева" и "Весна на Заречной улице". 22 февраля после церемонии прощания артиста похоронят на Троекуровском кладбище, сообщается на сайте Союза кинематографистов.

Ранее сообщалось, что для прощания был выбран Ритуальный зал ЦКБ. Мероприятие начнется в 12:00.

89-летний Юхтин в тяжелом состоянии попал в больницу 11 февраля. Когда его самочувствие улучшилось, врачи по просьбе актера отпустили его лечиться домой, но спустя несколько дней он снова был госпитализирован. 18 февраля стало известно о смерти Юхтина, у него был коронавирус.

Среди других экранных работ артиста - "Акваланги на дне", "Чужая родня", "О друзьях-товарищах", "Петербургские тайны", "Каменская".