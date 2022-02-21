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"Анчартед" заработал в мировом прокате 139 млн долларов

Новости
    21.02.2022, 10:19
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Фильм с Томом Холландом и Марком Уолбергом "Анчартед: На картах не значится" (Uncharted) в мировом прокате собрал 139 млн долларов. На минувшей неделе он возглавил российский прокат, а по предварительным данным, за две недели проката в России и СНГ он собрал 757,2 млн рублей.

Как отмечает Deadline, ставка кино, снятого по игре, на семейную аудиторию оказалась выигрышной. И это второй фильм с Томом Холландом в прокате, ведь "Человек-паук: Нет пути домой" все еще собирает свою кассу в мире.

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