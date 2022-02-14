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"Анчартед" возглавил российский прокат в выходные

Новости
    14.02.2022, 09:45
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

"Анчартед: На картах не значится" (Uncharted) в свои первые выходные стал лидером российского проката с 367,6 млн рублей. На втором месте "Смерть на Ниле" (Death on the Nile), стартовавший в прокате с более скромными 191,6 млн рублей. Со второго на минувшей неделе на третье переместилась российская комедия "Непослушник" (62,6 млн рублей).

По предварительным данным kinobusiness.com ромком с Дженнифер Лопес и Оуэном Уилсоном "Первый встречный" (Marry Me) собрал в первые выходные 47,9 млн рублей, пятерку замыкает фильм-катастрофа Роланда Эммериха "Падение Луны" (Moonfall) с 31,7 млн рублей (224,3 млн рублей общих сборов за две недели). Как мы помним, ранее режиссер резко отзывался о роли Marvel, DC и Lucasfilm в разрушении киноиндустрии.

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