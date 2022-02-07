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Фильм "Падение Луны" возглавил российский прокат

Новости
    07.02.2022, 09:42
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В первый уик-энд фильм Роланда Эммериха "Падение Луны" (Moonfall) возглавил российский прокат и собрал 150,5 млн рублей. Несмотря на высказывания режиссера о роли Marvel, DC и Lucasfilm в разрушении киноиндустрии, его детище обошло "Человека-паука: Нет пути домой" ( Spider-Man: No Way Home).

По данным kinobusiness.com, супергероика собрала в России и СНГ всего 20 млн рублей, фильм оказался на четвертом месте.

На втором - российская новинка этой недели, комедия "Непослушник" (89,3 млн рублей), на третьем месте оказалось детище Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров" (Nightmare Alley) с 34,9 млн рублей (217,3 млн рублей общих сборов). Топ-5 замыкает "Зверопой 2" (Sing 2) с 18,9 млн рублей (962,7 млн рублей за 7 недель в прокате).

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