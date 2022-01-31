Новости

Отпевание Леонида Куравлева будет закрытым 11:24
Умерла актриса Кэрол Спид 11:18
Стало известно содержание завещания Леонида Куравлева 10:49
Вышел первый полноценный трейлер сериала по игре Halo 10:35
Названа причина смерти актера, режиссера и сценариста Виктора Мережко 10:24

"Аллея кошмаров" обошла "King's Man: Начало" в российском прокате

Новости
    31.01.2022, 11:09
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Фильм-нуар Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров" на второй неделе проката возглавил российский прокат, заработав 61,5 млн рублей (всего в РФ - 160,7 млн).

Новой ленте знаменитого визионера из Мексики удалось это лишь со второй попытки - на прошлой неделе она уступила приквелу серии Kingsman, который теперь переместился на второе место с 44,3 млн рублей (359,5 млн - за три недели).

Замыкает тройку новый "Человек-паук" с 39 млн рублей (3403,4 млн за семь недель).

Единственная новинка в пятёрке - мультик "Мы - монстры 2", идущий четвёртым (30,3 млн). Он лишь немного обошёл триквел "Последнего богатыря" (28,7 млн в этот уикэнд при 2222,5 млн за шесть недель). Таковы предварительные данные, опубликованные порталом kinobusiness.com.

Новости

Умер актер, режиссер и сценарист Виктор Мережко 30.01.2022
Режиссер Жора Крыжовников и актриса Юлия Александрова развелись 30.01.2022
Умерла автор мультфильмов про Чебурашку и Дядюшку Ау Майя Бузинова 30.01.2022
Станислав Садальский объяснил успех "трех воров" Леонида Куравлева 30.01.2022
⧣ США
Фото: Phil Mccarten/AP
Комедийный сериал Лилли Вачовски закрыт после двух сезонов 30.01.2022
Актер Шон Пенн раскритиковал современных мужчин за "ген трусости" 30.01.2022
Появился трейлер первой части сериала Super Pumped про основателя Uber 30.01.2022
⧣ Россия
Фото: Михаил Киреев/РИА Новости
Ольга Остроумова о смерти Куравлева: Ушел очень нужный нам всем человек 30.01.2022
Василий Ливанов о Леониде Куравлеве: Истинный русский артист 30.01.2022
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com/ LD Entertainment
Вышел трейлер хоррора про оборотней "Проклятые" 28.01.2022
Умер актер из "Монти Пайтона" Барри Крайер 28.01.2022
Проект TheatreHD представит пьесу Тома Стоппарда "Леопольдштадт" 27.01.2022