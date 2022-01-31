"Аллея кошмаров" обошла "King's Man: Начало" в российском прокате

Фильм-нуар Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров" на второй неделе проката возглавил российский прокат, заработав 61,5 млн рублей (всего в РФ - 160,7 млн).

Новой ленте знаменитого визионера из Мексики удалось это лишь со второй попытки - на прошлой неделе она уступила приквелу серии Kingsman, который теперь переместился на второе место с 44,3 млн рублей (359,5 млн - за три недели).

Замыкает тройку новый "Человек-паук" с 39 млн рублей (3403,4 млн за семь недель).

Единственная новинка в пятёрке - мультик "Мы - монстры 2", идущий четвёртым (30,3 млн). Он лишь немного обошёл триквел "Последнего богатыря" (28,7 млн в этот уикэнд при 2222,5 млн за шесть недель). Таковы предварительные данные, опубликованные порталом kinobusiness.com.